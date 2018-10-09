В Китае жестко отвечают на претензии Вашингтона

Пекин, , 22:53 — REGNUM Китай требует от США прекратить необоснованные обвинения и отказаться от высказываний и действий, которые наносят ущерб китайско-американским отношениям, сообщает 9 октября Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Лу Кана.

В частности, речь шла об американских обвинениях Китая во вмешательстве во внутренние дела и выборы в США, которые китайский дипломат охарактеризовал как «необоснованные», подчеркнув, что Пекин не намерен их принимать, ибо строго придерживается принципа невмешательства в чужие внутренние дела.

В заявление официального представителя МИД было подчеркнуто, что данная тема обсуждалась накануне, в ходе визита в КНР госсекретаря США Майка Помпео, до которого соответствующую информацию довел его партнер по переговорам в Пекине — глава МИД КНР Ван И.

Обсуждалось и повышение Китаем таможенных тарифов на американскую продукцию, которое в США посчитали «примером» вмешательства в выборы. Американской стороне, а также участникам брифинга в МИД было разъяснено — меры, принятые КНР, носят ответный характер, вне зависимости от того, какие политические партии в США поддерживают те или иные отрасли или регионы, экспортирующие свою продукцию в КНР.

Комментарий Лу Кана последовал и на обвинения американских СМИ в том, что представители КНР «скупают полосы» в газетах, издающихся в США. В Пекине считают это «нормальной практикой», не противоречащей американскому законодательству, которая не преследует цели влиять на выборы.

В завершение Лу Кан особо отметил, что мировому сообществу давно известно, какая именно страна по всякому поводу вмешивается в чужие внутренние дела.