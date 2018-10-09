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Ватикан «ждет приглашения» от Ким Чен Ына

Политика

Приглашение папе Римскому намерен лично передать южнокорейский лидер Мун Чже Ин

Ватикан «ждет приглашения» от Ким Чен Ына
Папа Римский Франциск

Ватикан, 9 октября 2018, 22:53 — REGNUM  Ватикан пока не готов оценить возможности для переговоров папы Римского Франциска и лидера КНДР Ким Чен Ына, 9 октября передает агентство Reuters.

«Давайте подождем приглашения», — заявил журналистам представитель Ватикана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 октября офис президента Южной Кореи заявил о намерении главы КНДР пригласить понтифика в Пхеньян. Приглашение папе Римскому намерен лично передать южнокорейский лидер Мун Чже Ин.

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