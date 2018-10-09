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Помпео: На переговорах с Ким Чен Ыном удалось достичь прогресса

Политика

До завершения процесса денуклеаризации Корейского полуострова ещё далеко

Помпео: На переговорах с Ким Чен Ыном удалось достичь прогресса
Иллюстрация: Twitter.com@SecPompeo
Майкл Помпео и Ким Чен Ын

Вашингтон, 9 октября 2018, 22:07 — REGNUM  Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в ходе переговоров с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном был достигнут реальный прогресс в области вопросов денуклеаризации Корейского полуострова, однако путь к достижению этой цели ещё долог. Об этом Помпео заявил журналистам сегодня, 9 октября.

По словам Помпео, США и КНДР продолжают интенсивные обсуждения проведения второго саммита между американским президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Помпео рассказал, что накануне он вернулся из Северной Кореи, где удалось достичь реального прогресса.

В целом госсекретарь США поблагодарил Ким Чен Ына за то время, что он провел с ним, а также отметил, что удалось обсудить целый комплекс вопросов в области американо-северокорейского взаимодействия.

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США и КНДР
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