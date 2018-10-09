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Ким Чен Ын приглашает папу Римского в Пхеньян

Политика

Приглашение понтифику намерен лично вручить президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Ким Чен Ын приглашает папу Римского в Пхеньян
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын

Пхеньян, 9 октября 2018, 22:11 — REGNUM  Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приглашает папу Римского Франциска в Пхеньян, 9 октября передает агентство Reuters.

Приглашение понтифику намерен лично вручить президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин — в ходе визита в Ватикан 17 и 18 октября.

Ватикан и КНДР не имеют дипломатических связей. Общее число прихожан католической церкви в Северной Корее составляет, по разным оценкам, от нескольких сотен до 4000 человек.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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