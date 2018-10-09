Вторник, 9 Октября 2018 года
23:25:09 МСК

Генсек ООН поблагодарил Никки Хейли за «сотрудничество и поддержку»

Политика

Никки Хейли покидает должность постпреда США при ООН

Генсек ООН поблагодарил Никки Хейли за «сотрудничество и поддержку»
Иллюстрация: Flickr.com
Никки Хейли

Нью-Йорк, США, 9 октября 2018, 21:45 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш благодарит постоянного представителя США при организации Никки Хейли за её работу на этом посту, заявил 9 октября представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, между Гутеррешем и Хейли сложились «очень тесные и продуктивные рабочие отношения». В этой связи, как отметил Дюжаррик, генсек ООН выражает американскому дипломату «глубокую благодарность за прекрасное сотрудничество и поддержку с её стороны».

Напомним, ранее сегодня стало известно об уходе Никки Хейли с должности постоянного представителя США при ООН, которую она занимала с января 2017 года. Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие недели сообщить, кто займёт освобождающийся пост.

Читайте ранее в этом сюжете: Новым постпредом США при ООН может стать экс-советница Дональда Трампа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организация Объединённых Наций
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить