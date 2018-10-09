«Позор Европы» — немецкий журналист о поведении украинцев в ПАСЕ

Москва, , 21:22 — REGNUM Журналист из Германии Александр Сосновский считает позором поведение представителей украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Он прокомментировал инцидент, когда 9 октября в кулуарах ПАСЕ представители Украины окружили журналистку телеканала «Россия 1» и стали выкрикивать лозунги.

«Это позор Европы то, что я здесь увидел, и то, что вы здесь пережили, — сказал Сосновский в разговоре со Скабеевой. — Я думаю, люди, которые посмотрели этот сюжет, не представляют себе в полной мере ужаса и страха, когда смотришь на этих прыгающих представителей власти, которые выкрикивают лозунги, за что в Германии однозначно сажают в тюрьму».

Напомним, кадры с произошедшим показали в эфире российского телеканала. На них группа представителей власти Украина не просто ведет себя вызывающе, а высказывает угрозы.

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