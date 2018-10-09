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«Позор Европы» — немецкий журналист о поведении украинцев в ПАСЕ

Политика

Ужас и страх, когда смотришь на прыгающих представителей власти

«Позор Европы» — немецкий журналист о поведении украинцев в ПАСЕ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украинские радикалы

Москва, 9 октября 2018, 21:22 — REGNUM  Журналист из Германии Александр Сосновский считает позором поведение представителей украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Он прокомментировал инцидент, когда 9 октября в кулуарах ПАСЕ представители Украины окружили журналистку телеканала «Россия 1» и стали выкрикивать лозунги.

«Это позор Европы то, что я здесь увидел, и то, что вы здесь пережили, — сказал Сосновский в разговоре со Скабеевой. — Я думаю, люди, которые посмотрели этот сюжет, не представляют себе в полной мере ужаса и страха, когда смотришь на этих прыгающих представителей власти, которые выкрикивают лозунги, за что в Германии однозначно сажают в тюрьму».

Напомним, кадры с произошедшим показали в эфире российского телеканала. На них группа представителей власти Украина не просто ведет себя вызывающе, а высказывает угрозы.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские депутаты в ПАСЕ окружили российскую журналистку и стали скакать

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