Вторник, 9 Октября 2018 года
21:42:17 МСК

Ангела Меркель провела переговоры с Махмудом Аббасом

Политика

Лидеры высказались за разрешение конфликта между Палестиной и Израилем через «решение о двух государствах»

Ангела Меркель провела переговоры с Махмудом Аббасом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ангела Меркель

Берлин, 9 октября 2018, 21:03 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, 9 октября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлениям палестинской и немецкой сторон, в ходе переговоров лидеры высказались за разрешение конфликта между Палестиной и Израилем через «решение о двух государствах».

Мирные переговоры между Израилем и Палестиной, посредником в которых выступали США, были провалены ещё в 2014 году и до сих пор не возобновлены.

Читайте также: Аббас призвал Трампа отменить признание Иерусалима столицей Израиля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ближневосточное урегулирование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить