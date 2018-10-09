Новым постпредом США при ООН может стать экс-советница Дональда Трампа

Вашингтон, , 20:28 — REGNUM Должность постоянного представителя США при ООН после ухода с поста Никки Хейли может занять Дина Пауэлл, бывший советник президента США Дональда Трампа. Об этом 9 октября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Дина Пауэлл с 2017 по 2018 год работала заместителем по стратегическим вопросам советника президента США по национальной безопасности. Сам Дональд Трамп ранее отмечал её «потрясающий талант и лидерские качества». Пауэлл была единственной женщиной в кругу ближайших советников главы Белого дома во время нанесения Соединёнными Штатами ракетного удара по Сирии в апреле 2017 года.

В этом году Дина Пауэлл получила должность в руководстве инвестиционного банка Goldman Sachs Group.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Дональд Трамп сообщил, что принял прошение об отставке постоянного представителя США при ООН Никки Хейли. Ожидается, что она покинет пост до конца текущего года.

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