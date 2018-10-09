В Госдуме считают, что РФ в 2019 году в ПАСЕ не вернется

Москва, , 20:23 — REGNUM Россия вряд ли вернется в ПАСЕ в 2019 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«В таких условиях перенос обсуждения резолюции на январь по сути ставит крест на возможности подачи заявки делегации РФ на участие в сессии ассамблеи 2019 года. С большой вероятностью, мы туда в следующем году не вернёмся», — заявил Слуцкий.

При этом, рассуждает парламентарий, технически в переносе доклада есть даже плюсы.

«При его доработке возможно будет окончательно устранить санкционные статьи, а не наносить лишь косметическую ретушь на регламент ассамблеи, как предлагала докладчица Петра де Суттер. Но пойдёт ли на это ПАСЕ?» — задает он вопрос.

ПАСЕ приняла решение не обсуждать проект документа по полномочиям делегаций в Ассамблее и вернуть его в профильную комиссию.

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