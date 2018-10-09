Беглов не хочет видеть «Рога и копыта» в Смольном

Карина Саввина, , 20:39 — REGNUM

Здание городской администрации Санкт-Петербурга 9 октября дышало обновлением: у Смольного столбом стояла пыль, рабочие в ярких касках громко ругались о том, историческую ли часть фасада они отколупывают, экскаваторы окружили памятник Ильичу. В коридорах Смольного тоже витал дух перемен. С дебютным заседанием правительства сегодня выступал врио губернатора Александр Беглов — бывший полпред президента, назначенный петербургским градоначальником указом президента лишь в прошлую среду, 3 октября.

Экс-губернатор Георгий Полтавченко редко заставлял подчиненных рассматривать всего пару вопросов на протяжении почти четырех часов. В повестке был представлен отчет об исполнении бюджета за девять месяцев 2018 года, а затем — проект бюджета на следующий год. И тут выяснилось, что за «семь лет затишья» чиновники Смольного, кажется, разучились отвечать на вопросы конкретно. Или, по крайней мере, никак не ожидали, что им придется произносить цифры и факты вслух, когда их могут услышать не только коллеги, но и — через журналистов — весь город.

Так, глава комитета финансов Алексей Корабельников вышел на трибуну и рассказал, что в проекте закона о бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год общий объем доходов составит 576 млрд рублей, расходов — 628 млрд рублей, дефицит — почти 52 млрд рублей, а госдолг Северной столицы на начало октября превысил 33 млрд рублей. Но в целом город ожидает повышения уровня доходов казны, так как растут зарплаты петербуржцев, уровень жизни повышается даже быстрее, чем предполагалось. Корабельников даже похвалился высокой оценкой петербургского финансового блока со стороны Москвы.

«Это здорово, что Минфин отмечает нас как один из лучших регионов. Вот такую же оценку хотелось бы получить от жителей нашего города. Так что постарайтесь, вы человек у нас грамотный», — мягко попросил Беглов. «Будем прилагать все усилия», — послушно отозвался Корабельников и приготовился уходить. «Прилагайте», — кивнул Беглов.

Но это был не конец. Алексей Корабельников еще не знал, что за этой трибуной ему придется стоять еще очень долго. «У нас в 2019 году госдолг увеличится? На сколько процентов?» — поинтересовался Беглов.

Корабельников пустился с пространные объяснения, которые были привычны слуху: весь объем дефицита практически полностью будет покрыт за счет рыночных заимствований, объем увеличения госдолга в плановом порядке составит почти 52 млрд рублей, но это величина максимальная, а Смольный, естественно, никогда к максимальным показателям не стремится.

«Я это все очень хорошо понимаю, — вкрадчиво начал Александр Беглов, — но все-таки вопрос: у нас вырастет долг в 2019 году?» Оказалось, что сейчас госдолг составляет 6,25% от собственных доходов Петербурга. А в следующем году он может достичь почти 20%. «То есть мы с 7% увеличим до 20%?» — не понял врио губернатора.

«По сути дела да, но еще раз повторюсь, что это максимальный показатель, а реально будет меньше», — заметил Корабельников. «Реально будет меньше насколько?» — не поддался Беглов. Он был абсолютно спокоен, у него не менялся ни тон, ни выражение лица, но становилось понятно, что Алексей Корабельников никуда не пойдет, пока не ответит на эти вопросы.

Алексей Корабельников предпринял рывок последней надежды: стал рассказывать, от каких параметров зависит объем заимствований. Там было целых три пункта, так что информационная лавина выглядела солидно. Но Александра Беглова было не сломить.

«Максимальный объем долга…» — вещал Корабельников. Похоже, он не верил, что его просят произнести это вслух. «Вот сегодня у нас почти 7%, — Александр Беглов принялся медленно объяснять, чего он хочет добиться, — а в 2019 году, по вашим расчетам, будет 20%? 15%? 13%?» Зрелище за трибуной становилось все более душераздирающим. «Сколько мы реально будем иметь?» — уже открыто перебивал главу комфина градоначальник.

«Порядка 15%, думаю, долг у нас будет», — сдался, наконец, Корабельников. «То есть мы долг Петербурга увеличим в два раза почти», — решил заколотить крышку этого гроба Александр Беглов. «Да», — безжизненно отозвался глава комфина.

Никаких эмоций не отразилось на лице градоначальника. Он попросил «справочку поподробнее», потому что время сейчас непростое, и вдвое увеличивать госдолг, судя по всему, показалось ему странным.

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Вице-губернатор Игорь Албин выступил бодрее, будто сразу решил выложить всё как есть. Выяснилось, что многие ведомства в Смольном сильно недорабатывают. Например, в строительстве. «Вопрос социалки в большинстве случаев не урегулирован, потому что мы выдавали землю последние 15 лет, и только в последние три года начали приводить в чувство наших застройщиков», — заявил Албин. По совпадению, он пришел в Смольный как раз чуть более трех лет назад.

«Бюджет — комитет по строительству — провалил свои капитальные вложения, а застройщики построили детские сады и передали бесплатно», — сказал вице-губернатор, бросив под надвигающийся поезд еще одно ведомство.

Албин раскритиковал управление городской землей, имуществом, заявил, что аренда вообще не воспринимается как источник дохода для казны. Поблагодарил за жесткие слова о том, что сегодня в Северной столице всё строится медленно и некачественно — множество объектов тянутся аж с 2007 года. Сегодня, вообще, многие будут хвалить Александра Беглова за критику — новый начальник будто привнес в Смольный глоток свежего воздуха.

«Катастрофа! Мы все торгуем рисунками, итог печальный — десятилетиями не вводятся объекты капитальных вложений», — возмутился вице-губернатор Албин и предложил свои варианты решения проблемы.

«Хорошо, что вы это сказали, владеете бюджетом, цифрами и всем остальным. Но нам никто не мешал всё это делать в 2017 году», — резонно заметил Александр Беглов.

Албин промолчал. Градоначальник перешел к более животрепещущей теме: строительству метро. Тут тоже беда: нет проектов. Иначе бюджет мог бы выделить, скажем, в следующем году на метро 28 млрд рублей, но их просто не сумеют освоить. А с учетом существующих заделов, в планах лишь 17−20 млрд рублей.

«Я был в Красносельском районе, там тоже просят метро», — сказал Александр Беглов. У местных жителей в этот момент наверняка навернулись слезы: пунктирная «ветка» Красносельско-Калининской линии появилась на схемах метрополитена в вагонах еще в начале десятилетия. И вот оно подходит к концу, а ветки как не было, так и нет.

Александр Беглов попытался выяснить, сколько денег федеральный бюджет дает на петербургское метро, но его огорчили: федеральных ассигнований на 2019 год нет совсем, вся помощь кончилась на «Беговой» и «Новокрестовской», которые были нужны для чемпионата мира по футболу.

Беглов решил, что этот вопрос надо непременно поднять в Москве. «Ведь мы за счет средств Петербурга построили стадион. Правильно я говорю?» — уточнил он. «Город свои обязательства выполнил, я считаю, что нужно поднять вопрос о помощи в строительстве метро на федеральном уровне. Подготовьте мне соответствующее обращение. Я понимаю, что 2019 год уже ушел…» — начал Беглов. «Не ушел! Не ушел», — спешно перебил его Албин. «Ну, раз не ушел, то тем более», — постановил врио губернатора и приготовился, по его выражению, «защищать интересы горожан по метро» даже в Белом доме.

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Далее пришел черед «социального» вице-губернатора Анны Митяниной. Она отчитывалась о предоставлении квартир или денег ветеранам, сиротам и многодетным семьям. Из последних образовалась целая очередь. Конечно, Александру Беглову это не понравилось, и он снова потребовал от коллег подробностей о том, насколько уменьшается очередь ежегодно.

Отвечать предстояло главе жилищного комитета Валерию Шияну. Перед глазами у присутствующих, вероятно, все еще стояли мучения Алексея Корабельникова, который до сих пор был прикован к трибуне, так что Шиян сдался почти сразу. В городе 4600 многодетных семей, а Петербург в год выделяет около 1 тысячи квартир. И в этом году очередь вообще никуда не сдвинулась.

Александр Беглов снова был не слишком доволен. Кажется, единственное, что его действительно обрадовало сегодня, это весть о том, что чиновников хотя бы не пытаются засудить сироты, не получившие квартиры, — таких неисполненных судебных актов не существует, хотя он их, видимо, ожидал. Беглов даже обнаружил увеличение числа алкоголиков, наркоманов и больных СПИДом.

«Я хочу, чтобы вы все поняли, — вздохнул он, будто старый учитель перед школьным классом. — Это бюджет, который сделало правительство Петербурга. Я, к сожалению, в силу определенных причин не принимал участия в этом бюджете». Причины заключались в том, что он не работал в правительстве Петербурга до прошлой недели.

Чиновники внимали. Беглов объяснял, что людям важно хотя бы знать, когда они получат свою квартиру, положенную по закону, когда им включат отопление, даже если и с опозданием. То есть врио губернатора уже в который раз за неделю указал на необходимость обратной связи с жителями.

Чудесным образом пожелания нового начальства тут же отозвались не только в сердцах подчиненных, но и даже в документе, который, казалось бы, должен был быть распечатан накануне. Отличился вице-губернатор Константин Серов. «Уважаемый Александр Дмитриевич! Бюджет 2019 года составлен с учетом вашего обращения: «Учитесь слышать людей». Каждый глава района…» — начал было Серов, сложив руки, как первоклассник.

Волшебство заметил и сам врио губернатора. «Хорошо как! Я только сказал, а вы уже в бюджет в это вложили», — изумился Беглов.

«Мы старались наперед предугадать, что надо сделать», — признался Серов. Если и дальше Смольный продолжит «угадывать» пожелания нового начальства, которые заключаются всего лишь выполнении обязательств перед горожанами, то, можно сказать, миссия Беглова выполнена.

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Врио губернатора еще многое сказал об улучшении жизни граждан: о парках, собачьих площадках, детских садах в спальных районах. Но затем он внезапно попросил выключить камеры и перешел к той теме, которая видится ему одной из наиболее важных, — к защите молодых умов от зарубежных влияний. Он призвал срочно организовывать молодежные движения.

«Вот под это дело готов находить любое финансирование. Нам нужно развивать это. Потому что это вопрос нашей безопасности, безопасности наших граждан», — добавил врио губернатора.

Подступал четвертый час заседания. Чиновники пропустили обед. Кажется, Александр Беглов, наконец, это заметил. Напоследок он вновь вернулся к городскому бюджету.

«Вы все разрабатывали этот бюджет. Принимали его профессионально, обдумывали, совещались. Прошли нулевое чтение с комиссиями Заксобрания», — расписывал Беглов достоинства документа, будто уже предвкушая, как он будет спрашивать с коллег за эффективность его исполнения.

Градоначальник заключил, что работать стоит профессионально, или вообще не работать, чтобы не марать бумагу. А то он знает все эти программы… С ними уже шрёдер не справляется.

«Прошу извинения у всех, что задержал. Надо понимать, что это мой дебют, первое заседание правительства. И я еще буду долго вас мучить по этому вопросу, потому что хочется дойти до сути. Я люблю разобраться четко в принимаемых решениях, а не только присутствовать, как председатель «Рога и копыта», и подписывать документы», — объяснил собравшимся новый градоначальник.

Беглов попросил помощи, поддержки, рекомендаций. Потому что, если он вдруг что-то не поймет, то это будут отклонять.

«Бюджет не могу, — помолчав, с сожалением заметил он. — Закон не позволяет. А всё остальное — пожалуйста».

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