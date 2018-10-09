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Глава украинской делегации пожаловался в ПАСЕ на журналистку «Россия 1»

Политика

«Они тянули меня за рукав и пытались ворваться в комнату»

Москва, 9 октября 2018, 20:10 — REGNUM  Руководитель делегации Украины Владимир Арьев 9 октября выступил в ПАСЕ с жалобой на «представителя российского телевидения». В кулуарах журналистка телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева попыталась взять у него комментарий.

«Только что я был физически оскорблен представителем российского телевидения. Они пытались преградить мне путь, когда я отказался с ними разговаривать, потому что я не говорю с пропагандистами. Но они тянули меня за рукав и пытались ворваться в комнату украинского представительства в Совете Европы. Я обращаюсь ко всем службам и ответственному персоналу, и прошу предотвратить физические оскорбления со стороны российского телевидения, которое здесь работает», — заявил в зале заседаний Арьев.

В эфире телеканала показали видеозапись общения журналистки и политика, где изложенная в жалобе версия не подтверждается — работник СМИ не преграждает дорогу и касается собеседника во время короткого общения.

Напомним, 9 октября заседание ПАСЕ проходит без участия делегации России.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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