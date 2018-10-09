Нетаньяху поблагодарил Хэйли за «борьбу против лицемерия ООН»

Иерусалим, , 20:10 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Никки Хейли за её работу на посту постоянного представителя США в ООН, 9 октября передает агентство Reuters.

«Я благодарю посла Никки Хейли, которая возглавила бескомпромиссную борьбу против лицемерия Организации Объединенных Наций, за правду и справедливое отношение к нашей стране», — заявил премьер-министр Израиля после объявления об отставке Хэйли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 октября президент США Дональд Трамп принял отставку постпреда Никки Хейли. Мисс Хейли окончательно покинет пост в конце 2018 года.

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