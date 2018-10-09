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Толстой: ПАСЕ усугубила кризис

Политика

ПАСЕ приняла решение не обсуждать проект документа по полномочиям делегаций

Толстой: ПАСЕ усугубила кризис
Вадим ДОЛГАНОВ
Парламентская ассамблея Совета Европы

Москва, 9 октября 2018, 19:55 — REGNUM  ПАСЕ усугубила кризис, действуя во вред себе. Как передает корреспондент 9 октября, об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Ассамблея лишь усугубляет кризис, в котором она находится, действуя во вред самой себе. Непринятие резолюции об изменении регламента означает полную недееспособность этой организации», — констатировал Толстой.

Кроме того, продолжил парламентарий, ряд государств — Украина, Великобритания, одна из стран Прибалтики — сегодня намеренно продлевали дебаты с целью испытать терпение своих европейских коллег.

«Жаль, что такое происходит в одной из уважаемых международных организаций», — сказал Толстой.

Рассмотрение резолюции перенесено на 2019 год. Однако, заявил депутат, затягивать бесконечно этот процесс невозможно.

ПАСЕ приняла решение не обсуждать проект документа по полномочиям делегаций в Ассамблее и вернуть его в профильную комиссию.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев ранее говорил о том, что Москва примет решение о членстве в Совете Европы, исходя из октябрьской сессии ПАСЕ.

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