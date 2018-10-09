Премьер-министр Ливана: Президент вернется из Армении — будет правительство

Бейрут, , 20:17 — REGNUM Премьер-министр Ливана Саад Харири в очередной раз пообещал «в ближайшее время» назначить правительство, 9 октября передает агентство Reuters.

«Мы надеемся на формирование правительства, когда президент (Мишель Аун — прим. ИА REGNUM ) вернется из Еревана. Экономическая и социальная ситуация требуют скорейшего формирования правительства», — сообщил Харири журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Харири, президент Аун и политические партии Ливана не могут договориться о составе правительства с момента парламентских выборов, которые прошли в мае 2018 года.

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