Начались совместные военные учения Индии и Японии

Нью-Дели, , 19:46 — REGNUM 7 октября в индийском городе Вишакхапатнам начались совместные военно-морские учения Индии и Японии JIMEX-18. По сообщению индийского новостного издания «Ракшак Ньюз», учения продлятся восемь дней и будут состоять из двух фаз: фазы в заливе и в открытом море.

На JIMEX-18 морские силы самообороны Японии будут представлены судами эскадренным миноносцем-вертолетоносцем «Кага» и эскадренным миноносцем «Инадзума». Командование японскими военными кораблями в ходе учений будет осуществлять контр-адмирал Тацуя Фукада. Индийская сторона будет представлена многоцелевым фрегатом «Сатпура», корветом «Кадмат» и танкером-заправщиком «Шакти» под командованием контр-адмирала Динеша К. Трипатхи.

Целью военно-морских учений Индии и Японии является повышение оперативной совместимости флотов стран, а также отработка совместных маневров в ходе боевых действий против авиации и подводного флота. JIMEX-18 являются третьими военно-морскими учениями Индии и Японии.