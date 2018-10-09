Вторник, 9 Октября 2018 года
21:43:53 МСК

Глава Западной Бенгалии обвинила правительство Индии в развале экономики

Политика

Главный министр штата Западная Бенгалия уверена, что причина политической нестабильности в штате и стране в целом кроется в провалах экономической политики центрального правительства

Нью-Дели, 9 октября 2018, 19:58 — REGNUM  Главный министр индийского штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи обвинила центральное правительство во главе с Нарендрой Моди в развале экономики. По ее мнению, рост цен на топливо и падение курса рупии привели к экономической нестабильности, из-за которой невозможна стабилизация политической ситуации в штате и стране.

Главный министр Западной Бенгалии также обвинила правую националистическую организацию «Раштрия сваямсевак сангх» («Союз добровольных слуг Родины» или РСС) в смерти двух студентов в районе Северный Динаджпур в сентябре этого года. По мнению Маматы Банерджи, именно РСС виновен в разжигании социальных и межэтнических конфликтов в Западной Бенгалии.

Ранее организация «Раштрия сваямсевак сангх» направила в адрес партии «Всеиндийский тринамул конгресс» официальное письмо с претензиями в связи с убийством студентов в Северном Динаджпуре. РСС готов подать в суд на деятелей партии за клевету и не подкрепленные доказательствами обвинения в свой адрес.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить