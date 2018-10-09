Глава Западной Бенгалии обвинила правительство Индии в развале экономики

Нью-Дели, , 19:58 — REGNUM Главный министр индийского штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи обвинила центральное правительство во главе с Нарендрой Моди в развале экономики. По ее мнению, рост цен на топливо и падение курса рупии привели к экономической нестабильности, из-за которой невозможна стабилизация политической ситуации в штате и стране.

Главный министр Западной Бенгалии также обвинила правую националистическую организацию «Раштрия сваямсевак сангх» («Союз добровольных слуг Родины» или РСС) в смерти двух студентов в районе Северный Динаджпур в сентябре этого года. По мнению Маматы Банерджи, именно РСС виновен в разжигании социальных и межэтнических конфликтов в Западной Бенгалии.

Ранее организация «Раштрия сваямсевак сангх» направила в адрес партии «Всеиндийский тринамул конгресс» официальное письмо с претензиями в связи с убийством студентов в Северном Динаджпуре. РСС готов подать в суд на деятелей партии за клевету и не подкрепленные доказательствами обвинения в свой адрес.