МИД России об отставке Никки Хейли: это внутреннее дело США

Москва, , 19:14 — REGNUM В Москве приняли к сведению информацию об отставке Никки Хейли с должности постоянного представителя США при ООН и расценивают это как внутреннее дело Соединённых Штатов. Об этом заявила 9 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«После того как эти отставки и новые назначения будут, образно говоря, приведены в исполнение, будем налаживать отношения с новыми представителями США. А сейчас — дорабатывать с прежними», — приводит её слова издание Nation News.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп на встрече с Никки Хейли в Овальном кабинете подтвердил информацию об её отставке. По словам главы Белого дома, действующий постпред США при ООН покинет в конце 2018 года.

Сама Никки Хейли объяснила своё решение желанием освободить поле для «прихода других людей с новыми силами» и заявила, что «за последние восемь лет сделала всё, что могла». Она также отметила, что не планирует баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии.

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