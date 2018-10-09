Украинские депутаты в ПАСЕ окружили российскую журналистку и стали скакать

Москва, , 19:15 — REGNUM Российская журналистка Ольга Скабеева стала жертвой агрессии украинской делегации в ПАСЕ. Подробности случившегося она рассказала 9 октября в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Когда закончилось заседание, вывались сюда, в кулуары украинские депутаты, окружили меня, начали, извините за непарламентское выражение, скакать как макаки. Прыгали вокруг меня, окружили, взяли в плотное кольцо, пели украинский гимн (на здоровье, пусть поют), а дальше зиговали и исполняли признанное во всем мире нацистское приветствие», — сообщила она.

В эфире программы показали запись, где Скабеева в кругу ухмыляющихся нардепов пытается комментировать происходящее.

«Люди вспотели, глаза налились кровью, и эти слова, которые они произносили глядя мне в глаза — «смерть врагам», «смерть России», «смерть тебе». Это украинские власти», — отметила журналистка.

После «общения» депутат Борислав Береза «выхватил микрофон и со словами «смерть врагу» поднял его высоко, швырнул и разбил его о пол».

Напомним, заседание ПАСЕ 9 октября проходит без делегации РФ.