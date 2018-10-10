Среда, 10 Октября 2018 года
09:44:09 МСК

Япония рассчитывает на участие Вьетнама в Транс-Тихоокеанском партнерстве

Политика

Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук находится в Японии с официальным визитом

Япония рассчитывает на участие Вьетнама в Транс-Тихоокеанском партнерстве
Флаг Вьетнама

Токио, 10 октября 2018, 07:42 — REGNUM  8 октября премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук провел переговоры с генеральным секретарем Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи.

В ходе встречи генеральный секретарь Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи отметил, что Япония рассчитывает на активное участие Вьетнама в проекте Транс-Тихоокеанского партнерства (ТТП). По мнению Тосихиро Никаи, Вьетнам должен войти в список шести стран-учредителей ТТП, а следовательно, ратифицировать соглашение.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», соглашение может вступить в силу после ратификации соглашения всеми членами. В настоящий момент требуется согласие от шести стран-учредителей, в числе которых — Вьетнам. По мнению экспертов, реализация этого соглашения станет очень выгодной для граждан участвующих стран.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить