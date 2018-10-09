Главы правительств Вьетнама и Японии подписали ряд совместных соглашений

Ханой, , 21:06 — REGNUM 8 октября премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук провел официальные переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, по результатам которых были подписаны многочисленные соглашения. Лидеры обеих стран присутствовали на официальной церемонии подписания двусторонних соглашений. По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», среди достигнутых договоренностей: меморандум о развитии сотрудничества в сфере торговли и предпринимательства, соглашение о развитии сотрудничества между министерствами образования обеих стран, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, соглашение о развитии тесного сотрудничества между футбольными союзами обеих стран и др.

Лидеры обеих стран вновь подтвердили, что отношения между странами активно развиваются. Япония является важнейшим стратегическим партнером для Вьетнама. Стороны также договорились об укреплении взаимодействия в деле строительства электронного правительства и системы умных городов во Вьетнаме.