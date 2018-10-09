Порошенко требует быстрых результатов расследования ЧП на военном складе

Киев, , 19:19 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко ожидает быстрых результатов расследования происшествия на военном складе возле города Ичня Черниговской области, сообщила пресс-служба администрации президента Украины 9 октября на официальном сайте.

Порошенко выслушал доклад силовых ведомств о ситуации на месте ЧП. По словам министра обороны Украины Степана Полторака, на складе не было боеприпасов, критически важных для ВСУ — их заранее вывезли на другие склады. Полторак уточнил, что на момент взрыва военный склад был заполнен наполовину, а по состоянию на 15:00 мск пожар охватил 30% арсенала.

Министр обороны также подчеркнул, что в 3:20 мск на складе одновременно взорвались три хранилища, а спустя 20 минут — ещё несколько.

«Учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины, Военной прокуратуры, является диверсия», — прокомментировал слова министра Петр Порошенко.

Он также заявил, что следователи должны тщательно проверить охрану склада в ночь происшествия:

«Чтобы не допустить повторения атаки диверсионно-разведывательных групп противника».

На совещании у президента Украины были озвучены три основные версии случившегося, которые рассматривают в СБУ: диверсия с проникновением на территорию склада, нарушение правил пожарной безопасности и умышленный поджог с целью сокрытия кражи.

Напомним, после начала пожара на складе боеприпасов, украинские власти были вынуждены эвакуировать более 10 тыс. жителей 30 населённых пунктов, расположенных близко к зоне бедствия.

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