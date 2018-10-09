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Нарендра Моди: когда был главой Гуджарата я брал пример с Южной Кореи

Политика

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что на посту главного министра Гуджарата он брал в качестве примера для развития штата Южную Корею

Нью-Дели, 9 октября 2018, 20:30 — REGNUM  Когда я занял пост главного министра штата Гуджарат в 2001 году, то брал пример с Южной Кореи, — заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на инвестиционном саммите в городе Дехрадун.

Премьер-министр отметил, что численность населения Гуджарата сопоставима с численностью населения Южной Кореи, добавив, что штаты Индии имеют больше потенциала по сравнению с малыми странами.

Говоря о мерах правительства по поддержке бизнеса в стране, политик особо выделил меры по улучшению налогообложения в стране.

Мы стараемся сделать систему налогообложения более оперативной и прозрачной, — заявил он.

По информации индийского новостного агентства Ani, во время своей речи Нарендра Моди также упомянул о достижениях правительства в банковской и транспортных сферах.

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Зарубежная хроника
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