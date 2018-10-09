Нарендра Моди: когда был главой Гуджарата я брал пример с Южной Кореи

Нью-Дели, , 20:30 — REGNUM Когда я занял пост главного министра штата Гуджарат в 2001 году, то брал пример с Южной Кореи, — заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на инвестиционном саммите в городе Дехрадун.

Премьер-министр отметил, что численность населения Гуджарата сопоставима с численностью населения Южной Кореи, добавив, что штаты Индии имеют больше потенциала по сравнению с малыми странами.

Говоря о мерах правительства по поддержке бизнеса в стране, политик особо выделил меры по улучшению налогообложения в стране.

Мы стараемся сделать систему налогообложения более оперативной и прозрачной, — заявил он.

По информации индийского новостного агентства Ani, во время своей речи Нарендра Моди также упомянул о достижениях правительства в банковской и транспортных сферах.