Вторник, 9 Октября 2018 года
20:02:17 МСК

Жители ГБАО Таджикистана стали охотнее сдавать огнестрельное оружие

Политика

После разноса от президента и смены руководства области

Хорог, Таджикистан, 9 октября 2018, 18:58 — REGNUM  Жители города Хорога Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана добровольно сдали более ста единиц огнестрельного оружия меньше чем за месяц, пишет «Азия-Плюс».

Такая активность была вызвана «разъяснительными беседами милиции с населением» после того, как 15 сентября президент Таджикистана, прибыв в ГБАО, подверг резкой критике обстановку в регионе, сменил руководство и дал месяц на наведение порядка.

Отметим, что до его приезда, МВД отчитывалось о количестве добровольно сданного населением огнестрельного оружия — с 16 августа по 8 сентября со всей АО было «собрано» только 39 единиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после своего визита в ГБАО, Эмомали Рахмон провел ряд кадровых перестановок. Так, за короткий промежуток времени своих должностей лишились начальник УМВД, первый зампредседателя ГБАО, глава областного суда, председатель города Хорог, руководители Рошткалинского и Рушанского районов, а после — и глава региона Шохиджон Джамшед.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Таджикистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить