Жители ГБАО Таджикистана стали охотнее сдавать огнестрельное оружие

Хорог, Таджикистан, , 18:58 — REGNUM Жители города Хорога Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана добровольно сдали более ста единиц огнестрельного оружия меньше чем за месяц, пишет «Азия-Плюс».

Такая активность была вызвана «разъяснительными беседами милиции с населением» после того, как 15 сентября президент Таджикистана, прибыв в ГБАО, подверг резкой критике обстановку в регионе, сменил руководство и дал месяц на наведение порядка.

Отметим, что до его приезда, МВД отчитывалось о количестве добровольно сданного населением огнестрельного оружия — с 16 августа по 8 сентября со всей АО было «собрано» только 39 единиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после своего визита в ГБАО, Эмомали Рахмон провел ряд кадровых перестановок. Так, за короткий промежуток времени своих должностей лишились начальник УМВД, первый зампредседателя ГБАО, глава областного суда, председатель города Хорог, руководители Рошткалинского и Рушанского районов, а после — и глава региона Шохиджон Джамшед.