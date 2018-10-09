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Пакистан успешно испытал ракету-носитель «Гхаури»

Политика

Пакистанские военные успешно испытали ракету-носитель «Гхаури», способную доставлять как обычные, так и ядерные боеголовки на расстояние до 1300 километров

Пакистан успешно испытал ракету-носитель «Гхаури»
SyedNaqvi90
Пакистанские ракеты-носители

Исламабад, 9 октября 2018, 19:56 — REGNUM  8 октября Межведомственная служба по связям с общественностью заявила об успешном учебном запуске ракеты-носителя «Гхаури». По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn со ссылкой на информационную службу вооруженных сил страны, целью запуска была проверка боеготовности Войск Стратегического назначения (ВСН).

Начальник ВСН Пакистана генерал-лейтенант Хилал Хусейн высоко оценил уровень подготовки личного состава, осуществившего запуск. Генерал-лейтенант также отметил, что учения способствовали увеличению возможностей Пакистана в сфере ядерного сдерживания, целью которых является поддержание мира и безопасности в регионе.

По данным пакистанских военных, ракета способна доставлять как обычную, так и ядерную боеголовку на расстояние до 1300 километров.

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Зарубежная хроника
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