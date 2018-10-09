Никки Хейли прокомментировала свою отставку с поста постпреда США в ООН

Вашингтон, , 19:00 — REGNUM Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли прокомментировала свою отставку, проанонсированную президентом Дональдом Трампом, 9 октября передает CNN.

По словам Хейли, для её отставки «нет личных причин» — просто ей пора «отойти в сторону».

«Для правительственных чиновников очень важно понимать, когда пришло время отойти в сторону», — считает Хейли.

Постпред США в ООН также отметила успехи внешней политики администрации Дональда Трампа, благодаря которому «США уважают», и похвалила членов команды Трампа — особенно Джареда Кушнера и Иванку Трамп.

«Джаред — такой скрытый гений, которого никто не понимает. Мы лучшая страна в мире, потому что они в администрации», — заключила Хейли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 октября президент США Дональд Трамп принял отставку постпреда США в ООН Никки Хейли. Хейли покинет свой пост в конце 2018 года.

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