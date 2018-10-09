Пакистанская оппозиция готова митинговать в поддержку своего лидера

Исламабад, , 20:32 — REGNUM Один из лидеров оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваза Шарифа)» Рана Санаулла заявил о готовности начать масштабные антиправительственные митинги, если Шебхаз Шариф, ранее арестованный по обвинению в коррупции, не примет участие в сессии парламента.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, оппозиция добивается участия арестованного политика в заседании Национальной Ассамблеи (нижней палаты парламента), для чего должен быть выпущен специальный приказ.

Шебхаз Шариф, младший брат бывшего премьер-министра страны, Наваза Шарифа, обвиняется в участии в коррупционной схеме с недвижимостью, в ходе которой бюджет страны не досчитался 6 миллионов рупий (3 миллиона рублей). 5 октября он был арестован Национальным Бюро Отчетности (антикоррупционный орган правительства) на 10 суток. Оппозиция называет арест Шебхаза Шарифа политически мотивированным.