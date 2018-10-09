Пакистану придется обратится за помощью к Международному валютному фонду

Исламабад, , 18:59 — REGNUM 8 октября премьер-министр Пакистана Имран Хан отдал распоряжение обратиться к Международному Валютному Фонду (МВФ) за финансовой помощью для страны. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, это решение было принято по итогам заседания Совета экономических специалистов. Министр финансов Пакистана Асад Умар подтвердил, что у страны «не осталось выбора, кроме как обратиться за помощью к МВФ». «Нам придется взять кредит, чтобы спасти экономику от развала», — добавил министр.

Ожидается, что Асад Умар встретится с представителями МВФ и Всемирного Банка на ежегодной встрече в Индонезии. Правительство Пакистана также заявило о готовности принять все меры жесткой экономии и борьбы с неуплатой налогов, с требованием которых выступил МВФ.

Ранее премьер-министр и министр финансов Пакистана неоднократно заявляли, что не собираются обращаться за помощью к МВФ. Последний раз Пакистан обращался в Фонд в 2013 году, тогда для спасения экономики страны было выделено 6,6 миллиарда долларов.