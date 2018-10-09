Путин: Власти будут и дальше сдерживать цены на топливо

Ставрополь, , 18:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российские власти продолжат принимать меры по удержанию цен на нефтепродукты. Об этом глава государства заявил журналистам сегодня, 9 октября, находясь в Ставропольском крае с рабочей поездкой.

«Правительство приняло необходимые меры, шаги, цены удерживает и будет принимать необходимые меры по этому удержанию и дальше. Мы это все понимаем, видим», — сказал президент России.

Глава государства также отметил, что ситуация на топливном рынке связана с растущими ценами на нефть, «как ни странно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние полгода цены на моторное топливо в России существенно выросли и правительству пришлось принимать меры по их сдерживанию, в частности, снижать акцизы. И хотя в результате принятых мер цены на бензин удалось несколько сбить, цены на дизельное топливо так и остались на высоком уровне.