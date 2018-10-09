Бразилия готовится ко второму туру президентских выборов

Бразилиа, , 18:48 — REGNUM 7 октября в Бразилии состоялся первый тур президентских выборов, на котором победу одержал ультраправый кандидат от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару. По информации новостного агентства «Инфобае», после подсчёта 97,59% бюллетеней он набрал 46,46% голосов. За ближайшего соперника Болсонару Фернанду Аддада, представляющего левую Партию трудящихся, голос отдали 28,69% бразильских избирателей. На третьем месте расположился Сиру Гомес, кандидат от Демократической рабочей партии, с 12,52% голосов. Жералду Алкмин (Бразильская социал-демократическая партия) и Жоау Амоэду (Новая партия) набрали 4,8% и 2,55% голосов соответственно.

Победа Жаира Болсонару не стала неожиданностью. По данным опроса CNT/MDA, опубликованным накануне голосования, 6 октября, он лидировал в списке кандидатов, а его рейтинг составлял 36,7%. Предварительный рейтинг Фернанду Аддада составлял 24%.

Поскольку ни один из кандидатов не сумел набрать необходимых для окончательной победы 50%+1 голосов, бразильским избирателям предстоит принять участие во втором туре голосования, который состоится 28 октября.