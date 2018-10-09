Вторник, 9 Октября 2018 года
21:45:01 МСК

Талибы* угрожают сорвать выборы в парламент Афганистана

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Целью нападения боевиков могут стать важнейшие для проведения выборов объекты

Талибы* угрожают сорвать выборы в парламент Афганистана
Бойцы Талибан (запрещенная в РФ организация)

Кабул, 9 октября 2018, 20:00 — REGNUM  8 октября движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовала официальное заявление, согласно которому боевики угрожают сорвать процесс проведения предстоящих парламентских выборов в Афганистане.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовы атаковать необходимые для проведения выборов объекты.

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) охарактеризовало предстоящие выборы как «заговор» США и стран Запада, призвав своих сторонников сделать все возможное, чтобы помешать их проведению. В заявлении также говорится, что противодействие выборам не должно повлечь за собой какие-либо жертвы среди мирного населения страны или нанесение ущерба их имуществу.

Согласно заявлению движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), те люди, которые намерены помочь проведению данных выборов, должны стать ключевыми целями боевиков.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить