Спецпредставитель США по Афганистану: моя цель — установление мира

Кабул, , 20:49 — REGNUM Специальный представитель США по процессу национального примирения в Афганистане Зальмай Халилзад прибыл в Кабул. Визит в столицу Афганистана является частью его десятидневной рабочей поездки, в ходе которой он также посетит Пакистан, Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Зальмай Халилзад сказал, что цель его визита — постараться разрешить противоречия, созданные войной, и поспособствовать установлению мира в стране, охваченной конфликтом.

Изначально планировалось, что специальный представитель США по процессу национального примирения в Афганистане в первую очередь посетит Исламабад, но Зальмай Халилзад решил, что прежде всего необходимо нанести визит в Кабул.

Специальный представитель США по процессу национального примирения в Афганистане проведет встречи с руководством страны, на которых будут обсуждаться возможности установления мира в стране.

Зальмай Халилзад уверен, что в процесс национального примирения в Афганистане должно быть включено все население страны. Он также добавил, что нельзя забывать имена тех людей, кто отдал жизнь для установления мира в Афганистане.