Кремль взорвал военный склад назло УПЦ — вице-премьер-министр Украины

Киев, , 18:55 — REGNUM Россия взорвала склад с боеприпасами в Черниговской области Украины, чтобы сорвать предоставление автокефалии неканонической Украинской православной церкви, заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко 9 октября на своей странице в социальной сети Twitter.

«Хотелось бы думать, что возможная диверсия на военных складах на Черниговщине и начало рассмотрения святым синодом в Стамбуле вопроса о предоставлении автокефалии Украинской церкви совпали случайно. Однако всем понятно, что Кремль готов на всё, чтобы не допустить томоса», — считает высокопоставленный украинский чиновник.

Многие эксперты сходятся во мнении, что пожары на военных складах Украины, заметно участившиеся после начала гражданской войны, призваны скрыть огромные хищения военного имущества.

Читайте также: Глава Соцпартии Украины: взрывы на складе в Ичне — попытка скрыть воровство

А также: Воровство или отсутствие безопасности? Эксперт о пожаре на складах Киева