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Кремль взорвал военный склад назло УПЦ — вице-премьер-министр Украины

Политика

В чём связь между томосом и взрывом политик не объяснил

Кремль взорвал военный склад назло УПЦ — вице-премьер-министр Украины
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Пришелец

Киев, 9 октября 2018, 18:55 — REGNUM  Россия взорвала склад с боеприпасами в Черниговской области Украины, чтобы сорвать предоставление автокефалии неканонической Украинской православной церкви, заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко 9 октября на своей странице в социальной сети Twitter.

«Хотелось бы думать, что возможная диверсия на военных складах на Черниговщине и начало рассмотрения святым синодом в Стамбуле вопроса о предоставлении автокефалии Украинской церкви совпали случайно. Однако всем понятно, что Кремль готов на всё, чтобы не допустить томоса», — считает высокопоставленный украинский чиновник.

Многие эксперты сходятся во мнении, что пожары на военных складах Украины, заметно участившиеся после начала гражданской войны, призваны скрыть огромные хищения военного имущества.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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