Токио, 9 октября 2018, 20:39 — REGNUM В столице Японии прошла Токийская международная конференция по африканскому развитию, в ходе которой министр иностранных дел Японии Таро Коно и его коллеги из стран Африки договорились об инвестициях в высококачественную инфраструктуру континента в соответствии с международными стандартами. Это поможет странам динамичнее развиваться, улучшить их международную репутацию и быть способными выплачивать свои долговые обязательства. Об этом сообщает японское новостное агентство «Джиджи». Китай постоянно увеличивает свое влияние в Африке, однако, предоставляя огромные финансовые кредиты, загоняет страны Африки в долговые ловушки. Они ищут способы выхода из создавшегося положения.
Главы МИД Японии и стран Африки искали выходы из долговой ловушки Китая
Министры иностранных дел Японии и стран Африки в ходе конференции пришли к договоренности, что необходимо улучшить качество предоставляемой Африке помощи
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