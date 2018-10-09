Вторник, 9 Октября 2018 года
20:01:44 МСК

Трамп: мисс Хейли «хочет немного отдохнуть»

Политика

Президент США «надеется на её возвращение в какой-то момент»

Вашингтон, 9 октября 2018, 18:54 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что постоянный представитель США в ООН Никки Хейли уходит в отставку по собственному желанию, 9 октября передает агентство Reuters.

По словам Трампа, мисс Хейли намерена «немного отдохнуть». Президент США отметил, что «надеется на её возвращение в какой-то момент», «возможно, в другом качестве».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 октября стало известно об отставке постпреда США в ООН Никки Хейли в конце 2018 года.

Читайте также: Трамп подтвердил, что отправляет постпреда США при ООН Хейли в отставку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить