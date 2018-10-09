Трамп: мисс Хейли «хочет немного отдохнуть»

Вашингтон, , 18:54 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что постоянный представитель США в ООН Никки Хейли уходит в отставку по собственному желанию, 9 октября передает агентство Reuters.

По словам Трампа, мисс Хейли намерена «немного отдохнуть». Президент США отметил, что «надеется на её возвращение в какой-то момент», «возможно, в другом качестве».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 октября стало известно об отставке постпреда США в ООН Никки Хейли в конце 2018 года.

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