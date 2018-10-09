Япония поможет Ираку построить нефтеперерабатывающий завод в Басре

Токио, , 20:26 — REGNUM Иракская компания South Refineries объявит тендер среди японских компаний в конце декабря на строительство нефтеперерабатывающего завода в городе Басра на юге Ирака. Как заявил генеральный директор компании Хусам Вели, предположительно строительство начнется с начала следующего года. Япония уже выделила кредит на 420 миллионов долларов, однако было принято решение предоставить дополнительную помощь на общую сумму до 3 миллиардов долларов.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», Япония и Ирак частично договорились о проекте в 2012 году, но строительство было отложено в виду захвата некоторых территорий Ирака боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Многие заводы были уничтожены или уже устарели, поэтому одна из крупнейших нефтедобывающих стран была вынуждена импортировать бензин и другие нефтепродукты.

Хусам Вели посетил Японию в конце сентября, чтобы встретиться с представителями компаний, желающих принять участие в тендере.