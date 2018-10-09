Вторник, 9 Октября 2018 года
20:03:21 МСК

Никки Хейли не будет баллотироваться на пост президента США

Политика

Уходящая в отставку постпред США при ООН поддержит на следующих выборах кандидатуру Дональда Трампа

Вашингтон, 9 октября 2018, 18:24 — REGNUM  Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах в Соединённых Штатах, передаёт телеканал NBC.

Член Республиканской партии Никки Хейли заявила, что на выборах 2020 года намерена поддержать кандидатуру действующего главы Белого дома Дональда Трампа, который уже заявлял о намерении баллотироваться на второй президентский срок.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Трамп на встрече с Хейли в Овальном кабинете подтвердил информацию СМИ об её отставке с должности постпреда США при ООН. По его словам, дипломат покинет занимаемый пост в конце 2018 года. Получит ли Никки Хейли новую должность в команде Дональда Трампа, пока неизвестно.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп подтвердил, что отправляет постпреда США при ООН Хейли в отставку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить