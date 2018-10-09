Никки Хейли не будет баллотироваться на пост президента США

Вашингтон, , 18:24 — REGNUM Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах в Соединённых Штатах, передаёт телеканал NBC.

Член Республиканской партии Никки Хейли заявила, что на выборах 2020 года намерена поддержать кандидатуру действующего главы Белого дома Дональда Трампа, который уже заявлял о намерении баллотироваться на второй президентский срок.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Трамп на встрече с Хейли в Овальном кабинете подтвердил информацию СМИ об её отставке с должности постпреда США при ООН. По его словам, дипломат покинет занимаемый пост в конце 2018 года. Получит ли Никки Хейли новую должность в команде Дональда Трампа, пока неизвестно.

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