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Южная Корея и Великобритания договорились о сотрудничестве после Brexit

Политика

Соединённое Королевство и Республика Корея собираются развивать экономическое сотрудничество после Brexit

Сеул, 9 октября 2018, 18:27 — REGNUM  Южная Корея и Великобритания согласились продолжать развитие своего сотрудничества в рамках двусторонней сделки по свободной торговле, чтобы сохранить свои тесные экономические связи даже после выхода Лондона из ЕС.

По сообщению южнокорейского агентства Yonhap, стороны пришли к соглашению на переговорах в Сеуле между министром финансов Южной Кореи Ким Дон Ёном и министром внешней торговли Великобритании Лиамом Фоксом. Британский министр пообещал содействовать улучшению межкорейских отношений.

Ещё в 2011 году Республика Корея подписала соглашение с Европейским союзом о свободной торговле, но после того, как Лондон выйдет из ЕС, Сеул должен будет заключить новые договоры с Великобританией.

Соединенное Королевство является вторым по величине торговым партнёром Южной Кореи в Европе; объём торговли достигает 13,5 млрд долларов.

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Зарубежная хроника
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