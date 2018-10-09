Южная Корея и Великобритания договорились о сотрудничестве после Brexit

Сеул, , 18:27 — REGNUM Южная Корея и Великобритания согласились продолжать развитие своего сотрудничества в рамках двусторонней сделки по свободной торговле, чтобы сохранить свои тесные экономические связи даже после выхода Лондона из ЕС.

По сообщению южнокорейского агентства Yonhap, стороны пришли к соглашению на переговорах в Сеуле между министром финансов Южной Кореи Ким Дон Ёном и министром внешней торговли Великобритании Лиамом Фоксом. Британский министр пообещал содействовать улучшению межкорейских отношений.

Ещё в 2011 году Республика Корея подписала соглашение с Европейским союзом о свободной торговле, но после того, как Лондон выйдет из ЕС, Сеул должен будет заключить новые договоры с Великобританией.

Соединенное Королевство является вторым по величине торговым партнёром Южной Кореи в Европе; объём торговли достигает 13,5 млрд долларов.