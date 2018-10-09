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Ким Чен Ын в ближайшее время посетит Россию

Политика

Российская Федерация является одной из сторон, участвующих в решении северокорейской ядерной проблемы

Пхеньян, 9 октября 2018, 20:02 — REGNUM  Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетит Россию в ближайшее время; кроме того, ожидается приезд в Пхеньян председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Такое заявление президент сделал на совещании кабинета министров, — сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Мун Чжэ Ин ранее 8 октября встретился с госсекретарём США Майклом Помпео, который 7 октября посетил КНДР и провёл переговоры с Ким Чен Ыном. По словам президента, также возможно, что состоится и саммит между КНДР и Японией, несмотря на существующие противоречия. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что участие соседних держав — России и Китая — поспособствует процессу ядерного разоружения КНДР и сможет избавить мир от «последнего проявления Холодной войны».

В начале 2000-х годов для решения северокорейской ядерной проблемы была сформирована международная переговорная группа, куда входили Северная и Южная Корея, Россия, США, Китай и Япония. Однако практических результатов достигнуто не было, в связи с чем группа фактически прекратила свою работу. Впрочем, Россия снова становится активным участником данного процесса. Ранее о возможном визите Ким Чен Ына в Москву сообщала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

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Зарубежная хроника
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