КНДР не будет проводить традиционный военный парад по случаю юбилея партии

Пхеньян, , 20:11 — REGNUM Северная Корея не будет проводить торжественный военный парад по случаю 73 годовщины основания Трудовой партии Кореи (ТПК) — одного из главных государственных праздников в стране. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство объединения Республики Корея. По информации издания, КНДР ведёт подготовку к торжественным мероприятиям, однако не наблюдается признаков военной активности. Эксперты связывают это со стремлением продемонстрировать миролюбие и не дать поводов США и Южной Корее обвинить КНДР в провокациях и агрессии. В сентябре КНДР уже проводила военный парад, однако в нем не принимали участие межконтинентальные баллистические ракеты — таким образом, КНДР стремится показать добрую волю и стремление к переговорам. Кроме того, 7 октября в КНДР прибыл госсекретарь США Майкл Помпео, где он провёл переговоры с Ким Чен Ыном. Переговоры оказались успешными, что также подталкивает Северную Корею к отказу от проведения военного парада.