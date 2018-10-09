Владимирский губернатор назначил сенатором представителя ЛДПР

Владимир, , 18:12 — REGNUM Губернатор Владимирской области, член ЛДПР Владимир Сипягин подписал указ о назначении сенатором от исполнительной власти региона Александра Пронюшкина, сообщила 9 октября пресс-служба областной администрации. Указ подписан 8 октября. Он вступил в силу.

«Владимир Сипягин подписал Указ о наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Пронюшкина Александра Юрьевича — представителя от исполнительного органа государственной власти Владимирской области», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что Александру Пронюшкину 31 год. Он работает координатором отделения ЛДПР в Муроме. Также он занимает пост начальника департамента по работе с управлениями железных дорог ООО «Евразийская стрелочная компания».

Напомним, что ранее новый созыв заксобрания Владимирской области делегировал в Совет Федерации представителя «Единой России» Ольгу Хохлову.

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