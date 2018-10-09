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В Южной Корее пройдёт международный морской форум по безопасности

Политика

В нем примут участие представители 46 стран, в том числе из США, России, Японии, Китая и Великобритании

Сеул, 9 октября 2018, 21:09 — REGNUM  13 октября на острове Чеджу в Республике Корея пройдёт международный морской форум по безопасности с участием представителей военно-морского флота республики.

По сообщению южнокорейского новостного агентства Yonhap, в данном мероприятии примут участие 150 военно-морских представителей из 46 стран, в том числе из США, России, Японии, Китая и Великобритании.

Ожидается, что министр обороны Республики Корея Чон Кён Ду выступит с докладом, в котором обратится с призывом усилить сотрудничество стран-участниц для обеспечения мира на Корейском полуострове.

География участников форума в 2018 году расширилась: теперь на нем будут представлены государства Европы, а также страны Южной Америки. Это будет способствовать обеспечению безопасности не только в западной части Тихого океана, но и во всем мире.

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Зарубежная хроника
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