Госсекретарь США Помпео прибыл в Южную Корею после встречи с Ким Чен Ыном

Сеул, , 20:06 — REGNUM 8 октября после переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном государственный секретарь США Майкл Помпео прибыл в Южную Корею, чтобы проинформировать союзников о результатах встречи. В Сеуле господинПомпео встретился с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и министром иностранных дел Кан Гён Хва, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Кан Гён Хва заявила, что, по всей видимости, переговоры Майкла Помпео и Ким Чен Ына прошли успешно; также министр сообщила, что стороны обсудили подготовку ко второму американо-северокорейскому саммиту. В США и КНДР также с оптимизмом восприняли прошедшую встречу в отличие от предыдущей, после которой в июле КНДР обвинила США в недоговороспособности. Это уже 4 визит госсекретаря США в Пхеньян за 2018 год. Ранее сообщалось, что США недовольны отсутствием прогресса в ядерном разоружении КНДР, однако по итогам переговоров с Майклом Помпео Ким Чен Ын пригласил международных инспекторов на ядерный полигон Пхунгери, чтобы официально подтвердить его окончательное закрытие. Это является одним из условий, выдвинутых американской стороной.