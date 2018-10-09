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Ким Чен Ын пригласил иностранных инспекторов на ядерный полигон

Политика

Северокорейский лидер стремится продемонстрировать реальные доказательства ядерного разоружения

Пхеньян, 9 октября 2018, 18:13 — REGNUM  Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил иностранных инспекторов на испытательный ядерный полигон Пхунгери, чтобы продемонстрировать его окончательное закрытие. Это является одним из условий подписанного 12 июня в Сингапуре соглашения между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

По информации южнокорейского новостного портала KBS, такое заявление лидер Северной Кореи сделал в ходе встречи с госсекретарём США Майклом Помпео. Кроме того, в переговорах участвовала сестраКим Чен Ына Ким Ё Чжон, а также куратор американской политики на Корейском полуострове Стивен Бигэн.

Стороны обсудили и подготовку ко второму саммиту Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Президент США положительно оценивает действия КНДР по денуклеаризации, поэтому ранее он высказывал желание провести новую встречу с Ким Чен Ыном.

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Зарубежная хроника
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