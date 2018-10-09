Южная Корея предложила КНДР провести межпарламентский саммит

Сеул, , 18:50 — REGNUM Делегация из Республики Корея предложила КНДР провести первую межпарламентскую встречу, которая должна состояться в столице Северной Кореи уже в 2018 году. В случае успеха вторая встреча пройдёт в Сеуле в 2019 году, а затем они могут проводиться на регулярной основе.

По информации южнокорейского новостного агентства KBS, предложение было сделано в ходе визита в КНДР южнокорейской делегации, прибывшей по случаю 11-й годовщины межкорейского саммита 2007 года. Это подтвердил и председатель правящей Демократической партии Тобуро Ли Хэ Чхан. По его словам, в мероприятии должны принять участие как правящие силы, так и оппозиция. Впрочем, политик отметил, что партия «Свободная Корея» не намерена участвовать во встрече, если она будет проходить в Пхеньяне.

Отмечается, северокорейская сторона ответила на данное предложение согласием. Стороны приступили к предварительной подготовке межпарламентской встречи.