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Южная Корея предложила КНДР провести межпарламентский саммит

Политика

Предложение было выдвинуто южнокорейской делегацией, посетившей КНДР 4-7 октября

Сеул, 9 октября 2018, 18:50 — REGNUM  Делегация из Республики Корея предложила КНДР провести первую межпарламентскую встречу, которая должна состояться в столице Северной Кореи уже в 2018 году. В случае успеха вторая встреча пройдёт в Сеуле в 2019 году, а затем они могут проводиться на регулярной основе.

По информации южнокорейского новостного агентства KBS, предложение было сделано в ходе визита в КНДР южнокорейской делегации, прибывшей по случаю 11-й годовщины межкорейского саммита 2007 года. Это подтвердил и председатель правящей Демократической партии Тобуро Ли Хэ Чхан. По его словам, в мероприятии должны принять участие как правящие силы, так и оппозиция. Впрочем, политик отметил, что партия «Свободная Корея» не намерена участвовать во встрече, если она будет проходить в Пхеньяне.

Отмечается, северокорейская сторона ответила на данное предложение согласием. Стороны приступили к предварительной подготовке межпарламентской встречи.

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Зарубежная хроника
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