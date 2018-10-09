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Саудовская Аравия начала розыск пропавшего в Стамбуле диссидента

Политика

Королевство Саудовская Аравия направило рабочую группу в Стамбул для расследования дела о пропавшем саудовском журналисте Джамале Хашогги

Эр-Рияд, 9 октября 2018, 19:44 — REGNUM  7 октября Королевство Саудовская Аравия (КСА) направило рабочую группу в Стамбул для расследования дела о пропавшем саудовском журналисте Джамале Хашогги. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал «Аль-Арабия», базирующийся в ОАЭ, Хашогги, которого принято называть диссидентом, пропал 2 октября после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где пытался получить документы о разводе.

Делегация из КСА прибыла в Стамбул после получения на то разрешения от правительства Турции. Целью приезда рабочей группы является расследование дела и выявление его подробностей.

Государственные средства массовой информации Саудовской Аравии подчеркнули намерение Королевства защищать интересы своих подданных и обеспечивать их безопасность в любой точке земли.

«Именно поэтому мы считаем необходимым разобраться в том, что произошло с Джамалем Хашогги», — добавляет источник.

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Зарубежная хроника
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