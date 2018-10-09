К 2019 году 20 отраслей экономики Саудовской Аравии будут приватизированы

Эр-Рияд, , 18:08 — REGNUM Наследный принц Королевства Саудовская Аравия (КСА) Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в своем интервью агентству Bloomberg заявил о том, что более 20 отраслей экономики страны будут приватизированы к 2019 году. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал «Аль-Арабия», базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах, приватизация затронет сектор водоснабжения, энергетику, сельское хозяйство и даже некоторые виды спорта в Королевстве.

Наследный принц поделился информацией о переговорах, которые в настоящее время ведутся с инвесторами. Мухаммед ибн Салман подчеркнул, что в процессе приватизации примут участие как подданные Королевства, так и иностранцы, которые, по словам принца, точно знают «как вести бизнес».

Источник также добавляет, что правительство КСА будет владеть лишь «незначительными» долями компаний, чтобы поддерживать качество товаров и услуг на должном уровне.