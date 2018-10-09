Бахрейн введёт налог на добавленную стоимость из-за падения цен на нефть

Манама, , 19:11 — REGNUM 7 октября парламент Королевства Бахрейн одобрил законопроект, по которому к 1 октября 2019 года по всей стране будет введен НДС. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», налог на добавленную стоимость будет введен как на товары, так и на услуги.

Решение о введении НДС было принято во время проведения чрезвычайной парламентской сессии. Ставка налога на добавленную стоимость составит пять процентов.

Источник отмечает, что обе палаты парламента также согласовали законопроект об изменении пенсионного законодательства в отношении министров, членов Совета представителей и Совета шуры, а также муниципального совета.

Введение НДС и изменение в пенсионном законодательстве станут еще одним шагом на пути к стабилизации экономики, урон которой был нанесен в результате падений цен на нефть.