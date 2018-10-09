За пять лет объем производства в АПК России вырос на 20% — Путин

Ставрополь, , 18:03 — REGNUM Активный рост объемов производства в сельском хозяйстве РФ — это прорыв. Так охарактеризовал процессы в отечественном АПК президент РФ Владимир Путин 9 октября на совещании по вопросам сельского хозяйства, которое проходит в настоящее время на Ставрополье.

Глава государства обратил внимание на то, что за последние пять лет сельскохозяйственная отрасль страны демонстрирует позитивную динамику: объем продукции АПК вырос на 20%.

«Вот это называется прорыв, без всякого преувеличения — рывок вперед», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин побывал на сельхозпредприятии «Рассвет» в станице Георгиевская, где осмотрел яблоневые сады и встретился за обедом с работниками предприятия. В числе вопросов, обсуждавшихся на встрече, в частности, — рост ГСМ.

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