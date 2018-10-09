Порошенко устраивают ежегодные подрывы военных складов — депутат Рады

Киев, , 18:02 — REGNUM Украинский депутат, член фракции «Народный фронт» Антон Геращенко допускает, что президента Украины Петра Порошенко устраивают ежегодные подрывы военных складов. Об этом Геращенко заявил 9 октября в эфире одного из украинских телеканалов.

Он прогнозирует, что в течение трех следующих лет на Украине сгорят три последних крупных военных склада боеприпасов из-за нежелания президента уволить начальника генштаба Виктора Муженко.

«В соответствии с украинским законодательством назначение и снятие с должности начальника Генерального штаба и его заместителя в компетенции и полномочиях исключительно президента Украины. Ни премьер-министр Владимир Гройсман, ни Верховная Рада не имеют права назначать или снимать кого-то из Генерального штаба. Если президент согласен, что каждый год с завидной регулярностью происходят подрывы складов, то у нас осталось еще три больших склада и 10 маленьких. Таких как в Балаклее и Калиновке осталось всего три. С такими темпами мы через три года утратим все крупные склады боеприпасов, если не будут сделаны выводы, если не будут потрачены деньги Верховной Радой на охрану военных складов», — добавил Геращенко.

Он сообщил, что следствие отрабатывает две версии случившегося — диверсия со стороны России и служебная халатность.

«Для того, чтобы точно утверждать что произошло на военных складах в Ичне, нужно провести детальное расследование, которое восстановит ход событий. Сегодня есть две версии. Одна версия — диверсия со стороны Российской Федерации. Вторая — служебная халатность, которая привела к возгоранию боеприпасов. Версия диверсии подразделяется на две, что это сделано завербованными гражданами Украины, которые имели доступ на территорию складов. Или это действия диверсионно-разведывательной группы, которая пришла с территории Российской Федерации. Там расстояние до РФ 50−60 км. В Украине ситуация с охраной военных складов — это катастрофа», — признал Геращенко.

Депутат также напомнил, что Украина только запускает серийное производство снарядов для реактивных установок «Град».

"Руководство генштаба не сделало выводов из катастрофы на складах в Сватово, Балаклее и Калиновке Винницкой области. Президент должен дать оценку, в том числе и кадровую, действиям сотрудникам Генерального штаба, которые отвечают за сохранность боеприпасов. В Украине даже сейчас отсутствует производство боеприпасов, боеприпасов для реактивных установок «Град». Мы только-только пытаемся наладить такое производство у себя. Каждая тонна боеприпасов стоит в районе 2−2,5 тыс долл. 1 тыс тонн — это миллионы долларов», — напомнил Геращенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 9 октября в районе поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области начали взрываться боеприпасы на территории 6-го арсенала Министерства обороны. В результате происшествия жертв и раненых нет. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из возможной зоны поражения эвакуировали более 12 тыс. человек. В Черниговской облгосадминистрации заявили об эвакуации 30 населенных пунктов.

Напомним, по факту взрывов на складе военной прокуратурой открыто уголовное производство по ч.3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины («небрежное отношение к службе»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 7 лет.