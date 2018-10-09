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Страны-доноры выделят средства Сирии только в случае политических реформ

Политика

Страны-доноры заявили о том, что они окажут финансовую помощь Сирии только в случае проведения политических преобразований в стране

Дамаск, 9 октября 2018, 18:25 — REGNUM  8 октября страны, заявившие о своем желании оказать финансовую поддержку Сирии, потребовали проведения политических преобразований в стране. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал «Аль-Арабия», базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах, денежные средства будут направлены на восстановительные работы в Сирии, где с 2011 года идет кровопролитная война.

Источник сообщает, что позиция, которую заняли страны-доноры, была выражена в серии документов, подписанных министрами иностранных дел этих государств, а также Генеральным Секретарем ООН Антониу Гутерреш. Причиной отказа оказывать финансовую помощь до проведения реформ называют нежелание поддерживать группы и структуры, которые были уличены в военных преступлениях.

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Зарубежная хроника
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